GARGANO – TENTANO DI RUBARE ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE MA VENGONO BEFFATI DAI CARABINIERI

Comando Provinciale Carabinieri di Foggia Comunicato Stampa 10 AGOSTO 2021 MONTE SANT’ANGELO: TENTANO DI RUBARE ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE MA VENGONO BEFFATI DAI CARABINIERI.

L’idea di una giornata di “shopping a costo zero” presso il Centro Commerciale “GARGANO” di Macchia è andata a finire male per due foggiani che sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando Stazione di Monte Sant’Angelo per furto e danneggiamento. I due malintenzionati avevano preso di mira il centro commerciale, di cui forse sottovalutavano le misure di sicurezza, e incuranti del sistema di videosorveglianza installato proprio per contrastare furti e atti vandalici, hanno cercato di asportare di tutto. Ebbene, una volta entrati nel grande magazzino, hanno fatto tappa al Conad, cercando di manomettere i dispositivi antitaccheggio posti su alcuni prodotti. In particolare, hanno provato ad asportare alcuni zaini per riempirli successivamente di altra merce ma, per paura di essere notati dal caporeparto posto nelle vicinanze, hanno desistito dal loro intento. I due non si sono comunque dati per vinti provando lo stesso a sottrarre altra merce. Meditando bizzarre modalità di fuga, si sono diretti allo stand di telefonia, dove hanno rubato un monopattino elettrico dell’addetto alle vendite. Il colpo sarebbe anche potuto riuscire se i due malviventi non si fossero resi, precedentemente, autori di ulteriori furti. Gli stessi, infatti, erano già noti alle forze dell’ordine e al servizio di vigilanza. Ecco allora che grazie alla sinergia tra i Carabinieri e gli addetti alla vigilanza i due foggiani sono stati arrestati dai militari mentre cercavano di scappare a bordo della loro auto a folle velocità. All’interno del parcheggio, infatti, i Carabinieri riuscivano subito a notare e bloccare il veicolo. A seguito di perquisizione rinvenivano tutta la refurtiva tra cui proprio il monopattino che veniva subito riconosciuto e riconsegnato ad un dipendente del Centro Commerciale.

Entrambi venivano sottoposti agli arresti domiciliari confermati, per uno dei due, anche a seguito dell’udienza di convalida.

I Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, supportati dalle pattuglie dei Reparti presenti in ausilio sull’intera provincia, continueranno nei prossimi giorni ad intensificare i controlli del territorio allo scopo di prevenire la commissione dei reati predatori in generale e contrastare qualsiasi forma di illegalità al fine di garantire un’estate tranquilla ai residenti e a tutti i vacanzieri che scelgono queste località per trascorrere il periodo di meritato riposo