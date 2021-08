CERIGNOLA – ARRESTI PER RESISTENZA A P.U. E RICETTAZIONE DI VEICOLI DURANTE I SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO

CERIGNOLA (FG): ARRESTI PER RESISTENZA A P.U. E RICETTAZIONE DI VEICOLI DURANTE I SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO.

Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio ad opera dei militari della Compagnia Carabinieri di Cerignola.

I carabinieri hanno proseguito con l’intensa ed ininterrotta attività di contrasto alla microcriminalità diffusa arrestando in flagranza di reato persone responsabili di resistenza a P.U. e ricettazione di veicoli

a Cerignola i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto per “resistenza a p.u.”, a di un cittadino di nazionalità gambiana, residente a La Spezia e regolare sul territorio nazionale. Lo stesso, a seguito di controllo alla circolazione stradale, eseguito dai militari sulla S.P. 88, non ottemperava all’alt impostogli, dando luogo a prolungato e pericoloso inseguimento prima a bordo del veicolo e poi a piedi, che si concludeva nelle campagne circostanti laddove veniva bloccato con notevoli difficolta e solo grazie ad utilizzo di spray oleoresina veniva reso innocuo. Lo stesso è risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita, mentre l’autovettura risultata priva di copertura assicurativa veniva sequestrata ed affidata a depositeria giudiziaria. Arrestato associato casa circondariale di Foggia (FG)

A Stornarella, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino bulgaro per ricettazione di veicolo. Lo stesso durante un controllo alla circolazione stradale veniva fermato a bordo di un veicolo le cui targhe erano riferibili ad altro mezzo mentre il telaio dell’auto condotta risultava abraso e palesemente alterato, nondimeno il veicolo era privo di copertura assicurativa. Fermato senza fissa dimora, associato alla casa circondariale di Foggia