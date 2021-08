CERIGNOLA – ARRESTI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI

CERIGNOLA (FG): ARRESTI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI DURANTE I SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO.



Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio ad opera dei militari della Compagnia Carabinieri di Cerignola. nel contrasto al traffico di stupefacenti .

a Cerignola i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di gr.32 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a carico di due fratelli, entrambi dell’hinterland barese ed entrambi gravati da pregiudizi di polizia, qui in trasferta. Durante un controllo alla circolazione stradale gli stessi tentavano di disfarsi di un involucro in cellophane. Tentativo che non sfuggiva agli occhi vigili dei militari. Infatti, prontamente recuperato l’involucro si è accertato contenere gr. 32 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Corso successiva perquisizione veniva rinvenuto indosso agli stessi bilancino precisione. Le attività venivano estese anche all’abitazione dei due soggetti e consentivano di rinvenire e sequestrare somma denaro contante pari ad euro 3.460,00 ritenuta provento di illecita attività di spaccio nonché materiale atto al confezionamento. Arrestati associati casa circondariale di Foggia (FG)