DIOCESI DI SAN SEVERO – IL VESCOVO CHECCHINATO INVOCA MARIA ASSUNTA

In un giorno in cui si sente maggiormente il senso di comunità e di famiglia, queste le considerazioni S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo, in merito a ciò che è accaduto alla vigilia di ferragosto:

«A seguito dell’ultimo fatto criminoso avvenuto qualche ora fa sulle strade della nostra città, che è costato la vita ad una persona e il ferimento di altre due coinvolte solo perché si trovavano nel posto dell’uccisione non possiamo non sentire il peso e la fatica che contraddistinguono questa sera che doveva essere dedicata solo alla gioia per l’inizio della festa dell’Assunzione al Cielo della Beata Vergine Maria.

A Lei, Maria Assunta in cielo, regina della pace, rivolgo la mia preghiera perché i violenti lascino intenerire il loro cuore indurito dalle sue parole di pace e di fede, registrate dal Vangelo di Luca; quelle parole pronunciate secoli e secoli fa appartengono ad un tempo crudele e violento, non meno di quanto lo sia l’oggi della nostra città e del nostro territorio. Con quelle parole Maria ricorda a chi ha lo sguardo avvelenato da logiche di potere e di violenza che “Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili”: ci ricorda cioè che il male produce solo nuovo male, ed è solo il bene che è capace di aprirsi al futuro e di costruirlo».



Mons. Checchinato entra nel merito e si rivolge a chi ha commesso il male: