SAN SEVERO – Droga e telefonini nelle scarpe da consegnare a detenuto, la scoperta della penitenziaria

Brillante operazione da parte degli uomini della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di San Severo, che mercoledì 11 agosto, durante un normale controllo all’interno di un pacco da consegnare ad un detenuto, grazie all’intuizione dell’agente addetto al controllo, sono stati rinvenuti due telefonini e della sostanza stupefacente, ben occultati all’interno di un paio di scarpe.

A darne notizia è il sindacato CGIL che sottolinea “la brillante operazione della Polizia Penitenziaria”.



Per il segretario regionale CGIL Puglia Gennaro Ricci, “ il rinvenimento conferma l’efficacia dei controlli messi in atto nella struttura detentiva per contrastare l’introduzione di telefonini e stupefacenti”. “La sostanza stupefacente e i telefonini sono stati sottoposti a sequestro, interessando la competente Procura della repubblica di Foggia, che disporrà ulteriori indagini per l’individuazione dei colpevoli”.