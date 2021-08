SAN SEVERO – PD, INSIEME CONTRO LA CRIMINALITA’

INSIEME CONTRO LA CRIMINALITA’

A distanza di circa un mese dall’omicidio di M. A. avvenuto il 12 luglio scorso durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli europei di calcio, il nostro territorio diventa protagonista ancora una volta di un nuovo omicidio di natura criminosa e a farne le spese è L.B. In entrambi gli attentati vengono coinvolti due bambini a dimostrazione della brutalità con cui vengono compiuti gli omicidi.

E’ evidente che il nostro territorio vive un tessuto sociale in cui la contaminazione criminosa è molto forte, diffusa e spietata e che questi omicidi, che ci allarmano quando vengono compiuti, rappresentano solo la punta di un iceberg, di un malessere sociale che si alimenta e trova linfa in un sottobosco culturale che sta attecchendo sempre più nel nostro tessuto sociale.

Un’azione di potenziamento del reparto investigativo è senz’altro necessaria e vanno messe in atto tutte le azioni a vari livelli istituzionali , ma è necessario capire che la sola azione repressiva non sarà mai sufficiente se non si attivano tutti gli strumenti di prevenzione sociale che portano a un cambiamento culturale radicale della Comunità sanseverese.

I cittadini di San Severo hanno il diritto di vivere e di crescere in un contesto sereno e sicuro, dove i propri figli possano trovare tutte le condizione per realizzare i loro progetti di vita futura.

La Comunità sanseverese , che è formata nella stragrande maggioranza da persone per bene , avrà la forza di estirpare questo cancro criminoso dal suo tessuto sociale solo se sarà Unita.

Il segretario del Partito Democratico

Antonio Giuseppe Bubba