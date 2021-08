MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER GIOVEDÌ 19 AGOSTO ALLE ORE 9.30

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER GIOVEDÌ 19 AGOSTO ALLE ORE 9.30



È stato convocato per giovedì 19 agosto con inizio alle ore 9.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Variazione Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 – Variazione n. 1.

2. Ratifica Delibera di Giunta n. 63 del 26.07.2021 – Approvazione IV Variazione di Bilancio finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.lgs 267/2000

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.