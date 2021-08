Afghanistan, Johansson “Dall’Ue nessun rimpatrio forzato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi alla riunione con i ministri degli interni discuteremo della situazione alle frontiere dell’UE con la Bielorussia. Aggiornerò anche i ministri sull’Afghanistan e presenterò una strategia da seguire: prenderci cura del personale dell’UE, dei cittadini e del nostro personale locale; aiuto umanitario alle persone vulnerabili in Afghanistan e nei paesi vicini; intensificare i percorsi legali, sicuri e organizzati, compreso il reinsediamento; scoraggiare e prevenire percorsi non sicuri e illegali; nessun rimpatrio forzato in Afghanistan”. Così su Twitter la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson.

(ITALPRESS).