MARINA DI LESINA E VIESTE – Occupazioni abusive senza uno straccio di autorizzazioni. Volano sanzioni e sequestri

Entrambi i sequestri sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Foggia, giusta richiesta dei magistrati di turno della locale Procura della Repubblica, che ha condiviso le tesi investigative della polizia giudiziaria operante.

“Si ricorda agli utenti del mare – riporta una nota della Guardia Costiera – di consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto e che le Sale Operative della Capitaneria di Porto di Manfredonia e di Vieste sono attive 24h su 24h, 7 giorni su 7, e possono essere contattate telefonicamente attraverso il “Numero per le emergenze in mare” 1530 per le sole emergenze in mare oppure ai numeri 0884/583871-2(CP Manfredonia) e 0884/708791 (CP Vieste) per eventuali segnalazioni”.