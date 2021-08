Nine Perfect Strangers, arriva su Prime la serie con Nicole Kidman

ROMA (ITALPRESS) – Arriva dal 20 agosto su Amazon Prime la serie in otto episodi Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman.

Basata sull’omonimo romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty – bestseller del New York Times -Nine Perfect Strangers è prodotto dal team di “Big Little Lies” e interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy al loro primo progetto insieme.

Girata in Australia, la serie è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Del cast fanno parte anche Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg. La serie è scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth e diretta da Jonathan Levine.

