PUGLIA – COVID-19 – PICCO DI NUOVI CASI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

Coronavirus in Puglia: picco settimanale di contagi oggi in Puglia dove sono stati rilevati 358 casi su 14554 tamponi processati: 92 nella provincia di Bari, 104 nella provincia di Bat, 28 nella provincia di Brindisi, 22 nella provincia di Foggia, 92 nella provincia di Lecce, 18 nella provincia di Taranto, 5 fuori regione. 3 casi precedentemente identificati come di residenza non nota, sono stati riattribuiti.

Sono, inoltre, stati registrati 2 decessi.

Le persone attualmente positive sono 4321, mentre i pazienti guariti sono 249301. Sale a 163 il numero dei positivi ricoverati, 140 dei quali in area medica, 23 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza, sono stati rilevati 260.308 casi su un totale di 3.113.265 test: 96677 nella provincia di Bari, 26709 nella provincia di Bat, 20572 nella provincia di Brindisi, 46003 nella provincia di Foggia, 28838 nella provincia di Lecce, 40151 nella provincia di Taranto, 923 fuori regione, 435 di provincia di residenza non nota.