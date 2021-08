SAN SEVERO – LA STORIA DEL GRANDE ROCK NELL’ESTATE SANSEVERESE 2021, COL COMPLESSO DI ENZO – ANTEPRIMA VIDEO

LA STORIA DEL GRANDE ROCK NELL’ESTATE SANSEVERESE 2021, COL COMPLESSO DI ENZO – ANTEPRIMA VIDEO

Si terrà mercoledì 25 agosto, nell’estate sanseverese 2021, lo spettacolo Enzo racconta il Rock, con Il complesso di Enzo, storica band cittadina.

Passione ed energia da vendere per i tre ragazzi di San Severo che ripercorreranno alcune delle tappe centrali della storia del rock, con l’esecuzione di grandi successi e la proiezione di video a cura del fotografo Luigi de Blasi.

A intessere il racconto musicale le canzoni di artisti come Jerry Lee Lewis, Chuck Barry, Jimmy Hendrix, The Doors, The Beatles, insieme a tante altre star internazionali, senza dimenticare i rocker italiani come I Litfiba, Vasco Rossi, Ligabue, fino al graffio d’autore di Lucio Battisti ed Andriano Celentano.

Un appuntamento da non perdere quindi, mercoledì 25 agosto, con una storia, quella del rock, tutta da vivere, insieme a Luigi Presutto, Gianni Patete, Giuseppe Rodelli e per l’occasione Luigi de Blasi.

Di seguito il video dell’anteprima

https://www.facebook.com/ sanseveroedintorni/videos/ 377660750610928