VACCINI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO

Sono 5.145.848 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.16 dal Report del Governo nazionale), il 92,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.863.

Tra ieri e oggi nella fascia 12-19 anni sono state somministrate in Puglia 6013 dosi, di cui 3693 prime e 2320 seconde. Il 49,5% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%.

ASL BARI

Quasi 2.500 vaccinazioni in 48 ore riservate alla fascia di età 12-19 anni. La campagna vaccinale della ASL di Bari sta assicurando la copertura all’ultima quota residua di giovani che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Ad oggi infatti già il 61 per cento della fascia 12-19 è stato coperto con una prima somministrazione: percentuale molto al di sopra della media nazionale che si attesta al 45,6 per cento. Intanto sono state 3451 le somministrazioni eseguite ieri di cui 2088 prime dosi e 1363 seconde negli hub attivi di tutta la provincia. Continua a salire anche il dato generale di copertura della popolazione over 12 arrivato all’83 per cento con prima dose mentre il 70 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono circa 500 i ragazzi dai 12 ai 19 anni che sono stati vaccinati con la prima dose negli open day del 16 e 17 agosto a Brindisi, Mesagne e Ostuni.

Oggi (18 agosto) dalle 20 alle 24 notte bianca con accesso senza prenotazione nel Centro di Conforama a Fasano, che sarà aperto anche nelle giornate del 19 e 20 agosto.

“Stiamo garantendo ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni l’accesso libero agli hub – ha detto il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite – per arrivare all’inizio dell’anno scolastico in presenza con il ciclo vaccinale completo. Chi si vaccina riceverà la seconda dose dopo 21 giorni e ai primi di settembre sarà immunizzato. Oltre a queste giornate a ingresso libero, in tutti gli hub vaccinali aperti sul territorio abbiamo riservato un certo numero di dosi che, a fine serata, potranno essere somministrate ai ragazzi o agli altri cittadini. Per chi vuole avere la certezza di giorno e orario del vaccino, ci molti sono posti disponibili e può prenotare tramite Cup”.

Per prenotare si possono utilizzare le diverse modalità: sportelli Cup, farmacie, call Center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, Portale della Salute – menù “Servizi online”.

ASL BT

Nella prima parte di oggi sono stati vaccinati 519 giovani mentre il totale di ieri è stato di 962 giovani tra i 12 e i 18 anni. Intanto oggi dalle 15 alle 19 è in programma la prima giornata dedicata a Trinitapoli. Altre se ne terranno domani e il 21 agosto a Margherita di Savoia sempre dalle 15 alle 19.

ASL FOGGIA

Sono oltre 754.120 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 77,8% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 61,6% degli over 12.

La Direzione ricorda che tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 12 e 19 anni possono vaccinarsi senza prenotazione in tutti i Punti Vaccinali della provincia.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.309 ultraottantenni (pari all’87,8%) su 38.816 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,7%); 47.366 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’81,7%) su 53.758 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,1%); 55.952 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 74,7%) su 66.595 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 88,4%); 63.729 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 68%) su 75.624 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’80,3%); 48.897 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 55,4%) su 62.811 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 70,6%); 35.164 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 47%) su 47.612 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 62,3%); 31.400 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 41,7%) su 48.660 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 63,2%); 14.576 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 27,7%) su 26.851 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 50%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 154.857 dosi di vaccino di cui 19.041 a domicilio.

ASL LECCE

Sono 981.902 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce.

Prosegue la campagna di vaccinazione tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 5581 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, di cui 1122 a ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

500 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 450 nel Complesso Euroitalia di Casarano 495 nel PTA di Gagliano del Capo, 455 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 488 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 552 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 1164 nella Caserma Zappalà di Lecce, 330 nella RSSA comunale di Martano, 428 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 405 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 67 nell’Ospedale di Gallipoli, 104 nell’Ospedale di Scorrano, 127 dai Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

Prosegue la campagna vaccinale in Asl Taranto. Stamane, negli hub vaccinali operativi della provincia sono state somministrate oltre 1500 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 564 presso l’Arsenale, 485 a Ginosa e 486 a Grottaglie. Il centro vaccinale dell’Arsenale prosegue la vaccinazione sino alle 18.

I dati si aggiungono all’aggiornamento di ieri pomeriggio, durante il quale sono state somministrate 260 dosi presso l’Arsenale, 121 dosi presso l’hub di Grottaglie e 147 dosi presso il centro vaccinale di Massafra.