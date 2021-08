MARGHERITA DI SAVOIA – GRANDISSIMO SUCCESSO PER LA FESTA SOCIALE IN PIAZZA GEN. DALLA CHIESA CON MARGOT SIKABONYI

GRANDISSIMO SUCCESSO PER LA FESTA SOCIALE

IN PIAZZA GEN. DALLA CHIESA CON MARGOT SIKABONYI

Davvero un grandissimo successo per la Festa Sociale che, in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha fatto vivere al folto pubblico presente una serata magica all’insegna della speranza e della solidarietà. L’evento – dal suggestivo titolo “Come in una favola… torneremo dalla luna” – era uno dei più attesi dell’Estate Margheritana 2021: patrocinato dal Comune di Margherita di Savoia tramite l’assessorato alle Politiche Sociali, è nato su impulso de Il Mercato Solidale, realtà sorta nel marzo 2020 durante il lockdown per alleviare le difficoltà ed abbattere le distanze in tutta Italia unendo donatori e beneficiari e che vede tra i suoi principali artefici il salinaro Donato Vallariello, residente a Roma. Grande supporto è stato offerto da numerose realtà del mondo dell’associazionismo locale come l’Unitalsi, l’Avis, Il Treno del Sorriso, la Onlus Arges, Unitre, la ASD Margherita di Savoia Runners, Margherita Cammina, Oltre Sport, la Cooperativa Sociale Martino e la Cooperativa di Comunità Margherita. Fondamentale il supporto degli sponsor e delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Madrina della serata è stata l’attrice Margot Sikabonyi, volto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Maria Martini nella celebre fiction “Un medico in famiglia”; la live band Music Off e il DJ set a cura del disc jockey Paolo Noise hanno fatto ballare sino a tarda ora il pubblico che ha animato i numerosi stand partecipando allegramente alla festa in piazza e alle degustazioni proposte gratuitamente ai presenti.

«Il grande successo dell’iniziativa – sottolinea il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto – mi porta ad affermare che sicuramente l’anno prossimo ripeteremo questa bellissima esperienza rendendola ancora più ricca e coinvolgente. Voglio ringraziare l’assessore alle politiche sociali Grazia Damato, tutti i nostri graditi ospiti, le associazioni e gli sponsor della nostra città che hanno sostenuto questo progetto e soprattutto la generosità del nostro concittadino Donato Vallariello, che già lo scorso anno ha voluto dare un tangibile segno di solidarietà durante la fase più acuta dell’emergenza Covid e che anche stavolta si è reso promotore di una encomiabile iniziativa di aiuto verso i più bisognosi che rappresenta non solo una lezione di civiltà ma anche un esempio virtuoso di quel senso di collaborazione e coesione sociale che da sempre auspico per la comunità salinara».