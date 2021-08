SAN GIOVANNI ROTONDO – Trovato morto il 19enne scomparso dopo giorni di ricerche

“Dopo giorni di ricerche, appelli e apprensione per la sorte di Luca, stamattina questa storia ha avuto l’epilogo peggiore che ci si sarebbe mai potuto immaginare. Luca è stato trovato senza vita”. Lo fa sapere il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti.

“Ci stringiamo tutti come comunità alla sua famiglia – prosegue -, chiedendo che ci sia il massimo rispetto per loro in questo particolare e drammatico momento da parte di ciascuno di noi. 19 anni sono davvero pochi per lasciare questo mondo. Che la terra ti sia lieve Luca. Un abbraccio affettuoso fin lassù”. Luca Villani è stato ritrovato in un casolare abbandonato, forse un gesto estremo da parte del giovane.