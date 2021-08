Covid – Puglia: calano i nuovi casi ma aumentano i ricoverati. 4.572 le persone attualmente positive

I nuovi contagiati sono così suddivisi: provincia di Bari 16; provincia di Bat 30; provincia di Brindisi 24; provincia di Foggia 20; provincia di Lecce 46; provincia di Taranto 34; residenti fuori regione 5; provincia in definizione: -2.

Sono 4.572 le persone attualmente positive, 207 ricoverate in area non critica, 25 in rianimazione.