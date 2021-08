SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO: PRESENTAZIONE DOMANDE PER IL SERVIZIO: “TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI” PRESSO IL CENTRO TERMALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti e il Dirigente Area II Francesco Rizzitelli informano che l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato della Consulta Comunale “Umanità Nuova La Casa dei Sogni” ed “Esperti in Campo con Marco Cavallo”, ha organizzato il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili dal proprio domicilio alle terme di Castelnuovo della Daunia. Il servizio è rivolto ai cittadini a partire dai 65 anni di età e ai disabili maggiorenni IN POSSESSO DEL GREEN PASS O DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI COVID – 19 per effettuare le cure prescritte dal medico curante, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 (max 30 posti al mese).

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata sul sito del Comune di San Severo nella sezione dedicata ai Servizi Sociali e alla Persona oppure ritirata presso l’Assessorato ai Servizi Sociali in viale Padre Matteo da Agnone, angolo via Mascagni e presentarla: inoltrandola all’indirizzo mail protocollo@comune.san-severo.fg.it; consegnandola presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI via P. Matteo d’Agnone angolo via Mascagni, dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 12,30, osservando le seguenti scadenze: per il turno che avrà inizio il 6 settembre, entro lunedì 30 agosto; per il turno che avrà inizio il 4 ottobre, entro venerdì 17 settembre; per il turno che avrà inizio il 2 novembre, entro lunedì 18 ottobre. Il servizio sarà erogato gratuitamente a tutti i partecipanti.

SAN SEVERO, 24 agosto 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo