LUCERA – QUESTA SERA ISA DANIELI ALL’ANFITEATRO

Lucera, 25 agosto 2021 – Proseguono gli appuntamenti di “Estate|Muse|Stelle, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo dal 18 agosto al 25 settembre. Gli spettacoli del 25 agosto e del 1, 12 e 18 settembre sono organizzati con la preziosa collaborazione di PrimaVera al Garibaldi, con direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.

Oggi, 25 agosto, Isa Danieli terrà compagnia agli spettatori con “Raccontami” (Gli Ipocriti Melina Balsamo). Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Il primo dei quattro appuntamenti curati da PrimaVera al Garibaldi per l’Anfiteatro Augusteo si apre con un’autentica icona del teatro italiano, Isa Danieli, interprete della grande arte scenica del nostro Paese – dal teatro di Eduardo De Filippo e di Raffaele Viviani, passando per La Gatta cenerentola di Roberto De Simone – e di una filmografia costellata di collaborazioni con grandi autori come Giuseppe Bertolucci, Ettore Scola, Lina Wertmuller e Giuseppe Tornatore. Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e continua ad attraversare i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Eschilo ed Euripide, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio. Una tradizione teatrale antichissima, “tradita” e amata al tempo stesso. Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, per trattenerle, perché rimbalzino in un’eco mai rassegnata e muta.

Biglietti e informazioni

RACCONTAMI – Isa Danieli

Biglietto unico € 10.00

VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti si potranno acquistare solo in prevendita on line su www.vivaticket.com (e nei punti vendita Vivatiket) e presso la libreria Kublay (via Gramsci 27- Lucera) nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20,30

La vendita dei biglietti partirà dal 2 agosto.

Per informazioni tel.0881/542669

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.