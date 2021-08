PROVINCIA DI FOGGIA – PUBBLICATI I BANDI DI CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

“Proseguiamo sul piano assunzionale. L’assetto amministrativo dell’Ente – dimezzato nel personale tra pensionamenti e scelte normative del tutto opinabili, effettuate negli ultimi anni – andava riconfigurato con nuove assunzioni per aumentare il grado di efficienza e per dare risposte celeri alla collettività. – Dichiara il Presidente, Nicola Gatta – Veniamo da un lungo periodo complesso per tutti, cittadini, imprese, Comuni e, soprattutto, per i giovani. Dopo mesi complicati, siamo chiamati a guardare al futuro con maggiore ottimismo, stiamo lavorando per restituire alla Provincia, che ha decine di milioni da investire fra strade e scuole, una struttura organizzativa più moderna e snella, con nuove competenze professionali e sicuramente più veloce. Finalmente, in fondo al tunnel iniziamo a intravedere la luce, è arrivato il momento del rilancio”.

Mentre sono vicine alla scadenza le domande per i concorsi di Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Tecnico, sono stati pubblicati, sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, i bandi di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 e per la copertura di tre posti a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1.

La domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami (pubblicazione che avverrà nei prossimi giorni).

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/provinciafoggia, secondo le istruzioni indicate nello stesso.

Il modulo on-line sarà disponibile, per l’invio delle candidature, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’ Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella Sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.