TORREMAGGIORE – SERIE B CALCIO A 5 – BOMBA, ARRIVA ANDREA FLORIO DA SAN SEVERO

Da TORREMAGGIORE

ROSSOBLU

Quando ormai il mercato in entrata della Polisportiva sembrava chiuso, ecco la notizia che nessuno si aspetta: Andrea Florio è un nuovo giocatore della Polisportiva Torremaggiore.

Nell’ambiente del Futsal il nome di Florio è sicuramente una novità, ma per gli appassionati di Calcio questa è una vera e propria bomba di mercato. Capitano storico del A.Tavoliere San Severo Calcio, società con la quale ha vinto i campionati di promozione ed eccellenza e realizzato oltre 150 presenze in Serie D.

Una vera e propria icona del Calcio regionale e non solo, Andrea a Giugno ha colto tutti di sorpresa dando l’addio, a soli 33 anni, al calcio giocato. Ma nei mesi estivi la tentazione di rispondere SI alla chiamata della Polisportiva è stata troppo forte e negli ultimi giorni è arrivata la tanto attesa fumata bianca.

Per Andrea il futsal rappresenta una novità, ma la società rossoblù è convinta di aver portato a termine un’operazione importante che regala un’altra soluzione tattica e tecnica a mister Olivieri.

Piccola curiosità: Andrea è fratello di Alessandro, uno degli artefici del miracolo Polisportiva avvenuto nella stagione 2019/2020 quando i rossoblù hanno vinto il campionato di C1 stabilendo il record di 21 vittorie su 21 partite disputate. Anche Alessandro in quella circostanza sposò il progetto Polisportiva dopo aver dato l’addio al calcio e adesso Andrea ripercorre lo stesso percorso del fratello maggiore.

Con l’acquisto di Florio si chiude ufficialmente il mercato della Polisportiva con ben 4 nuovi arrivi, ovvero Murgo, Pineiro, Juan Cruz e, appunto, Florio, mentre altrettante sono state le operazioni in uscita con Angelini, Russi, Fred Almeida e Spano che non vestiranno la maglia rossoblù nella prossima stagione.

Un mercato importante quello portato avanti dalla società torremaggiorese, guidata saggiamente dal duo Volpe-Samele, abili a portare nel Paese delle tre torri giocatori destinati, per gli addetti ai lavori, a categorie superiori.

Volpe: L’acquisto di Andrea è stato fortemente voluto dal mister che vede in lui caratteristiche tecniche e fisiche importanti che si possono sposare al meglio con la sua idea di futsal. Sono convinto che con il giusto tempo ed una grande mole di lavoro Andrea potrà calarsi al meglio in quelle che sono le dinamiche del futsal e dare una grossa mano alla squadra.

Olivieri: In primis ringrazio la società per lo sforzo fatto per assicurarsi le prestazioni di Andrea in quanto ormai il nostro mercato era stato dichiarato chiuso dopo il colpo Juan Cruz. Tuttavia, negli ultimi giorni è nata questa opportunità e penso che sia stato giusto coglierla al volo. Conosco Andrea da sempre sia calcisticamente che umanamente e sono convinto che, senza fretta, potrà esserci di grosso aiuto. Inoltre, oltre alle sue spiccate qualità tecniche, Andrea è un uomo spogliatoio, un professionista serio che bene si integrerà nel nostro gruppo.

Florio: Ringrazio il mister e la società per la fiducia dimostrata. In primavera ho scelto di appendere le fatidiche scarpe al chiodo, ma quando ho avuto la chiamata del mister qualcosa in me si è mosso. Ho riflettuto tanto e alla fine ho deciso di provare questa nuova avventura in uno sport, il futsal che so perfettamente essere diverso dal calcio in mille aspetti. Tuttavia, ero alla ricerca di nuovi stimoli ed il futsal rappresenta per me una nuova sfida in grado di stimolarmi e dare quella energia, soprattutto mentale, che ultimamente iniziava a scemare. Spero di dare il mio contributo alla causa e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. FORZA POLISPORTIVA!