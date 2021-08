TORREMAGGIORE – SACCO E VANZETTI MEMORIAL DAY 2021 – TORREMAGGIORE AL CENTRO DELLA LOTTA CONTRO LE INGIUSTIZIE NEL MONDO

SACCO E VANZETTI MEMORIAL DAY 2021 – TORREMAGGIORE AL CENTRO DELLA LOTTA CONTRO LE INGIUSTIZIE NEL MONDO

A Torremaggiore si rinnova l’annuale appuntamento del 23 agosto per ricordare Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due martiri italiani ingiustamente uccisi sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927, dopo sette anni di udienze, negli USA.

L’evento organizzato dall’associazione Sacco e Vanzetti di Torremaggiore, in collaborazione con il Comune di Torremaggiore, ha visto numerosi ospiti da più parti d’Italia, all’insegna della memoria e dei diritti civili, in un sentire sociale e storico crescente negli anni che fa sempre più della cittadina dauna un punto di riferimento per la lotta contro le ingiustizie nel mondo.

Tra gli intervenuti Matteo Marolla, Presidente Associazione Sacco e Vanzetti, Fernanda Sacco, Presidente onoraria Associazione Sacco e Vanzetti, Emilio di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore, Gisella Naturale, Senatrice della Repubblica, Gianni Marilotti, Senatore della Repubblica, Domenico Bonomo, Biblioteca del Senato, Carla Giuliano, Deputata della Repubblica, Paola Milli, giornalista, Ennio di Francesco, Progetto Verità per Nick & Bart, Marianna Pettolino, cantante.

Nella serata non è mancato il riferimento all’emergenza in Afghanistan e alla memoria di Gino Strada.

A chiudere, la fiaccolata per i diritti umani che ha condotto al monumento al sacrificio di Sacco e Vanzetti nel cimitero cittadino, monito all’innocenza dei due lavoratori italiani.

Di seguito un video di sintesi della manifestazione