Afghanistan, almeno 90 morti a Kabul in attentati dell’Isis, Biden in lacrime

Sono almeno 90 i morti e 150 i feriti del bilancio degli attentati di ieri all’aeroporto di Kabul. Risponderemo “con forza e precisione” in Afghanistan, ha detto Biden. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: “Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l’evacuazione va avanti”, ha assicurato. Fra le vittime ci sono 13 marines americani. L’Isis ha rivendicato l’attacco.

Gli ospedali della città per tutto il pomeriggio sono stati presi d’assalto, a terra sotto il muro di recinzione dell’area dell’aeroporto decine di corpi smembrati, con il canale di scolo che si tinge del rosso del sangue di quanti, ammassati ai cancelli in attesa di un volo per la salvezza, hanno trovato la morte. Nessun italiano è rimasto coinvolto negli attentati come si affretteranno dapprima a rassicurare fonti della Difesa, e in serata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

(ITALPRESS)