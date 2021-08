Afghanistan, Franceschini “Assicurare tutela patrimonio culturale”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il Culture Secretary britannico Oliver Dowden, dedicato all’Afghanistan.

I due ministri hanno espresso costernazione per il drammatico attacco perpetrato nella stessa giornata all’aeroporto di Kabul. La difficoltà del quadro “evidenzia ancor di più la necessità di uno stretto coordinamento tra alleati volto a tutelare anche il patrimonio culturale e gli operatori culturali, oggetto di attacchi già in passato e su cui occorre mantenere alta l’attenzione”. Italia e Regno Unito hanno svolto in queste settimane importanti operazioni umanitarie e di evacuazione.

Franceschini e Dowden, anche come presidenze di turno rispettivamente G20 e G7, continueranno a rimanere in stretto raccordo.

(ITALPRESS).