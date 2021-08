CANDELA – ATTENZIONE – SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SP. 99

– l’istituzione del traffico a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico lungo la S.P. n° 99, su Viale Regina Margherita e Viale XXIV Maggio nel Comune di Candela a decorrere dal 30/08/2021 e per tutta la durata dei lavori di manutenzione della rete fognante e relativi allacci, con l’obbligo per tutti gli utenti di procedere con estrema cautela ed a velocità massima di km/h 10 salvo diversa indicazione presente lungo l’itinerario;

– l’istituzione del divieto di sosta, per tutti i veicoli, nei tratti interessati dai lavori.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 30/08/2021 e resterà valida fino al termine dei lavori e sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica prescritta.