SAN SEVERO – DI NOTTE I CARABINIERI SVENTANO FURTO IN ABITAZIONE E ARRESTANO UN UOMO

SAN SEVERO:

CARABINIERI SVENTANO FURTO IN ABITAZIONE E ARRESTANO UN UOMO.

Continua l’azione di contrasto alla delittuosità posta in essere dai militari dell’Arma dopo l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia sul comune di San Severo. In particolare la notte di lunedì 23 agosto, su segnalazione al 112 di un cittadino che era stato svegliato da alcuni rumori, una gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della locale Compagnai è intervenuta in via Salute di San Severo trovando 3 uomini intenti a forzare la porta blindata di un’abitazione.

L’uomo, un pregiudicato sanseverese con precedenti specifici, veniva bloccato dai Carabinieri, mentre gli altri 2 riuscivano a far perdere le proprie tracce.

L’uomo, trovato in possesso di arnesi per lo scasso, con i quali era quasi riuscito a forzare la porta blindata, veniva arrestato per furto in abitazione e a seguito dell’udienza di convalida sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.