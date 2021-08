VIESTE, LOTTA AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: OPERAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE NELLA BAIA DI PORTO GRECO

Prosegue senza tregua l’azione di controllo della Polizia Locale di Vieste. Sanzioni ed Ordine di allontanamento (DASPO URBANO) a carico di un parcheggiatore abusivo nella Baia di Porto Greco.

La Polizia Locale di Vieste è intervenuta nella bellissima Baia di Porto Greco, ubicata sulla Strada Provinciale N° 54 Campi – Pugnochiuso – Coppa Santa Tecla.

Sono stati effettuati diversi sopralluoghi che hanno consentito al personale in forza al comando di Polizia locale di accertare l’attività di parcheggiatore abusivo condotta da un viestano di 54 anni.

Allo stesso sono state contestate violazioni ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis del Codice della Strada. Inoltre a carico dello stesso è stato emesso Ordine di Allontanamento, ossia il c.d. “DASPO URBANO”.

“Si tratta di una misura amministrativa – commenta il comandante della Polizia Locale di Vieste, Caterina Ciuffreda – introdotta nel nostro ordinamento come “misura a tutela del decoro di particolari luoghi” e consente di allontanare chi commette violazioni ben precise, che nel caso del Comune di Vieste sono previste e individuate dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Una copia dell’ordine di allontanamento viene trasmessa al Questore competente per territorio che, in caso di reiterazione della condotta, estende l’ordine di allontanamento per un periodo massimo di 12 mesi estensibili addirittura a due anni se il soggetto risulta già condannato per reati contro la persona o il patrimonio”.

L’esito delle operazioni è stato tempestivamente comunicato al Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI.

“L’attività di contrasto a ogni forma di abusivismo – sottolinea il Comandante della Polizia Locale viene effettuata giornalmente anche con personale in borghese, modalità che in alcune particolari situazioni risulta particolarmente efficace e sta dando ottimi risultati”.