SAN SEVERO – Il concittadino Massimo Cassano, dal duro lavoro di gommista a docente di assetto del veicolo in prestigiosi atenei!

Il concittadino Massimo Cassano, dal duro lavoro di gommista a docente di assetto del veicolo in prestigiosi atenei

Massimo Cassano, da San Severo (FG) ha lavorato come operaio gommista per circa 25 anni, facendo molta pratica manuale, ma ha sempre avuto la passione e soprattutto il coraggio di mettere per iscritto il duro mestiere che svolgeva giorno dopo giorno. Dal 1985 migliaia e migliaia di pagine scritte a mano e scarabocchiate su taccuini e piccoli blocchetti portati in officina, imbrattati nell’occasione dal nero gomme che si accumulava sulle mani nude. Tutti gli appunti sono poi stati successivamente trascritti con grande fatica sul PC, che all’epoca (primi anni 80) non era ancora di moda. La prima e prestigiosa casa editrice a credere nel suo lavoro fu la storica e antichissima Hoepli di Milano, che ne fece un grande successo, pubblicando il libro PNEUMATICI E ASSETTO RUOTE, il primo in Italia in materia.



Oggi Massimo è diventato un importante punto di riferimento nel settore, grazie alle tante pubblicazioni tecniche, con oltre 250 articoli e abstract redatti su importanti riviste settoriali e di automobilismo (Autotecnica, Mototecnica, Giornale Motori, Professione camionista, ecc.).

I volumi pubblicati sono 25 (di cui ben quattro di loro sono stati scelti dal MIUR come libri di testo per le scuole superiori), gli unici in Italia che affrontano il tema pneumatici e assetto dei veicoli, argomenti di grande interesse per la sicurezza stradale ma a volte troppo trascurati o completamente ignorati.

Inoltre Massimo Cassano è intervenuto come relatore e docente in numerosi convegni, congressi e corsi di formazione. Le pubblicazioni, molte delle quali hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche in Italia, sono utilizzate in tutto il territorio nazionale e adottate come didattica e tesi di laurea da prestigiose università (Milano, Torino, Modena, Firenze, Padova, Napoli, Bari, Bologna) e costruttori di pneumatici.

Molte anche le Lectio Magistralis svolte in importanti atenei come Federico II di Napoli, Alma Mater Studiorum di Bologna e prossimamente a Perugia, oltre che due memorabili lezioni all’Istituto Dino Ferrari di Maranello, dove hanno seguito i seminari del concittadino sanseverese, un gruppo di ingegneri giapponesi della Mitsubishi Motors Corporation.

Massimo svolge anche perizie forensi in caso di sinistri stradali causati dagli pneumatici, essendo CTU iscritto al Tribunale di Foggia e al Ruolo dei Periti ed Esperti della CCIAA.

Al caro amico Massimo, le più sentite e vive felicitazioni da parte della nostra redazione con gli auspici di sempre migliori traguardi.