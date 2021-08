SAN GIOVANNI ROTONDO, VIESTE E FOGGIA – FINANZIATI CON 400 MILA EURO GLI INTERVENTI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE

FINANZIATI CON 400 MILA EURO GLI INTERVENTI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE

IL PRESIDENTE GATTA: ABBIAMO ASSUNTO L’IMPEGNO DI RENDERE PIU’ FUNZIONALI E SICURE LE STRUTTURE SCOLASTICHE

Con decreto n.247/2021 del Direttore della Direzione Generale, sono state stilate le graduatorie di ammissione al finanziamento che riguardano i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con “disabilità”.

Il finanziamento complessivo per la Provincia di Foggia ammonta a €. 400.000,00 per quattro interventi: Istituto “Marconi” di Foggia; Istituto “Pascal” di Foggia; Istituto “Di Maggio” di San Giovanni Rotondo; Istituto “Fazzini” di Vieste.

Il Presidente dell’Ente, Nicola Gatta ha evidenziato l’incisiva azione e l’importante ruolo svolto dal Settore Edilizia Scolastica e ha confermato che si continua sulla strada dell’impegno assunto di rendere più funzionali e sicure le strutture scolastiche di competenza provinciale.