SAN SEVERO – The Brass Between Europe and America con l’Apulian Brass Ensemble. Il concerto domenica 5 settembre nel chiostro della Chiesa della Libera

COMUNICATO STAMPA

The Brass Between Europe and America con l’Apulian Brass Ensemble Il concerto domenica 5 settembre nel chiostro

della Chiesa della Libera di San Severo

Tornano gli appuntamenti con la 52esima stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando, dopo la pausa estiva. Domenica 5 settembre 2021 l’Apulian Brass Ensemble diretta dal Maestro Antonio Falcone, già docente del Conservatorio “Giordano” di Foggia, si esibirà con lo spettacolo “The Brass Between Europe and America”. Il concerto, dedicato alla memoria della signora Dora Scaglione Cicerale, si terrà presso il chiostro della Chiesa Santa Maria della Libera di San Severo alle ore 20 (porta ore 19.30).

L’Apulian Brass Ensemble, composta da 16 artisti, proporrà un concerto variegato connotato da un sound originalissimo, tipico delle grandi jazz band. Un viaggio musicale contraddistinto dal rigore metrico e dal linguaggio classico, dal saltellante swing americano, dall’elegante raffinatezza mozartiana, dalle sonorità vigorose degli ottoni in coro. Ricca e variegata la proposta musicale che spazia da Mozart, con l’originale arrangiamento della famosa Aria della Regina della Notte dal Flauto Magico, a Gounod, con la nota Marcia per la morte di una marionetta, da Paul Dukas a Freddy Mercury, con We are the Champions e Bohemian Rhapsody, da Frank Sinatra con My Way a Scott Joplin, con The Enterteiner, da John Williams, con i temi di Indiana Jones, a brani eterni come Le foglie morte e All of me e Moonlight Serenade. Un concerto da non perdere ricco di sfaccettature e capace di far rivivere i ritmi e le culture musicali europee e americane.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, il Teatro Pubblico Pugliese, l’AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Antonio Falcone si è diplomato giovanissimo in Corno, con il massimo dei voti, proprio presso il Conservatorio di Foggia. Già primo corno in diverse orchestre, entra come primo strumento nel complesso de I Solisti Dauni, svolgendo intensa attività concertistica in Italia e all’estero e incidendo diversi album. Ha partecipato a varie edizioni di festival nazionali e internazionali. Titolare della cattedra di Corno presso il Conservatorio “Giordano” e componente del Consiglio Accademico, affianca all’attività didattica e concertistica lo studio della composizione. Proficua è la produzione compositiva rivolta a gruppi strumentali e corali. Attualmente ricopre il ruolo di Primo Corno nell’Orchestra Sinfonica “Umberto Giordano” di Foggia.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS

Per informazioni: 348.6628775 – 329.1286673

