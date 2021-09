LA SANSEVERO CHE FU NELLO SPETTACOLO ” PARLE ACCOME MAGNE”, SUCCESSO DELL’ESTATE SANSEVERESE

E’ andato in scena nell’estate sanseverese 2021, “Parle accome magne”, esilarante spettacolo del “Gruppo Teatrale San Bernardino” in collaborazione con “Ciak 2.0”.Grazie alle opere del Maestro Ciro Pistillo “I sciárrátérë” e “I zitë fujútë”, il pubblico ha potuto rivivere la San Severo di qualche tempo fa, quella dei vicoli, della povertà e dell’ingegno, conquistato dal rigoroso vernacolo sanseverese.Ad omaggiare l’indimenticato Maestro Ciro Pistillo gli attori Antonia Minelli, Giovanna Marchitto, Angela Boncristiano, Marianna Napolitano, Luigi Guerrieri, Francesco Sacco, Daniele Sacco, Paolo Leggieri, Luigi Schingo, insieme ad Antonio Rinaldi, che ha inoltre curato la regia e la stesura dei testi di presentazione, insieme alla toccante poesia I so’ de Sanzevire…Una serata all’insegna della genuinità e della San Severo bella, della sua storia, dei detti e dei proverbi in cui si rispecchia il suo carattere tenace.Conquistato il pubblico, la serata ha segnato uno dei maggiori successi del cartellone estivo cittadino, confermando la forza della compagine teatrale.Di seguito un video di sinesi