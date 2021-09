TORREMAGGIORE – Spettacolo teatrale, di scena FEDERICO II con ”FRIDERICUS – HISTORIA FRIDERICIANA”

Spettacolo teatrale – a Torremaggiore di scena FEDERICO II con ”FRIDERICUS – HISTORIA FRIDERICIANA”

Fervente la scena artistica e culturale di Capitanata, continua ad arricchire il panorama estivo 2021 con iniziative di grande forza ed impatto sociale, come "FRIDERICUS HISTORIA FRIDERICIANA", spettacolo teatrale che celebra l'VIII centenario dell'arrivo di Federico II in Capitanata (1221-2021), rientrante nell'evento "Suggestioni Sub Flore", promosso dall'Amministrazione Comunale di Torremaggiore di concerto con l'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese.

Scritto da Ciro Panzone, per la regia di Daniela Ciavarella e dello stesso autore, lo spettacolo farà rivivere al pubblico le vicende federiciane, in una terra prediletta dall’Imperatore del Sacro Romano Impero che operò in diversi campi: dall’economia alla cultura giuridica, la quale doveva permeare il regno di Sicilia, dalla letteratura all’architettura, a cui, in particolare, affidò il messaggio di veicolare la sacralità della sua missione e il principio di uguaglianza tra tutti gli uomini.

Oltre alla performance di nove bravissimi attori locali e delle comparse, rigorosamente vestiti con costumi ispirati all’epoca sveva, ci saranno gli effetti luce, proiezione e suono che creeranno un’atmosfera piena di suggestioni emozionali.

La novità e che ci saranno due artisti ad interpretare l’imperatore: nel primo atto, Francesco Annese nei panni di Federico giovane; nel secondo atto, Luigi Minischetti in quelli del sovrano maturo. Poi ancora si alterneranno due speaker nel narrare le varie vicende storiche, Marika Borrelli e Luigi Ciavarella. Altri attori: Marco Marchese nel ruolo di papa Gregorio IX, Mario Di Pumpo in quello dell’arcivescovo Berardo di Palermo, Silvio Fratta in quello del Gran Maestro dell’Ordine Teutonico, Andrea Maiorano in quello del sultano Malik al-Kamil, Francesca Lombardi in quello dell’imperatrice Costanza d’Aragona.

Un’iniziativa del Centro Attività Culturali don Tommaso Leccisotti di Torremaggiore, presieduto dal prof. Salvatore D’Amico, già padre del tradizionale Corteo Storico di Federico e Fiorentino, in pausa per le conseguenze della pandemia da Covid -19, lo spettacolo verrà ospitato nella suggestiva cornice del Castello Ducale della cittadina, location ideale per la rivisitazione storica.

“FRIDERICUS – HISTORIA FRIDERICIANA” vi aspetta il 5 settembre, ingresso ore 20,00, sipario ore 20,30, nel rispetto delle norme anti Covid.

Necessari: Green pass (o tampone rapido eseguito entro 48 ore prima) e prenotazione al numero 389-9285078