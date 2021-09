APRICENA – LA FIERA DI SANTA MARIA: 11/12/13 SETTEMBRE

FIERA DI SANTA MARIA: 11/12/13 SETTEMBRE 2021



APRICENA- Anche quest’anno si svolgerà la consueta Fiera di Santa Maria nei giorni 11,12 e 13 settembre in Viale Aldo Moro, Via Bruno Buozzi e Via Duca di Genova.

Nella giornata di sabato 11, nell’area mercatale della zona Sacra Famiglia si svolgerà esclusivamente la vendita di generi alimentari.

Il sindaco e la delegata al commercio, Maria Rita Labombarda, in accordo con le associazioni di categoria, tenuto conto del periodo difficile, per dare un aiuto concreto ai commercianti, hanno deciso di annullare per quest’anno il pagamento dei diritti di segreteria sulle richieste pervenute e il canone di occupazione del suolo pubblico.

Resta inteso che la fiera si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid.



L’Amministrazione Comunale