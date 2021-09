CERIGNOLA – DENUNCE ED ARRESTI PER TENTATO FURTO INTERNO OSPEDALE . TATARELLA. RICICLAGGIO DI VEICOLI DURANTE I SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO

CERIGNOLA: DENUNCE ED ARRESTI PER TENTATO FURTO INTERNO OSPEDALE “G. TATARELLA”. RICICLAGGIO DI VEICOLI DURANTE I SERVIZI DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO.

Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio ad opera dei militari della Compagnia Carabinieri di Cerignola.

Nei giorni scorsi, nella città ofantina, i carabinieri hanno proseguito con l’intensa ed ininterrotta attività di contrasto alla microcriminalità diffusa denunciando in stato di libertà ed arrestando, in flagranza di reato, persone responsabili di lesioni, tentato furto aggravato e riciclaggio di veicoli

Dovrà rispondere di lesioni personali e tentato furto aggravato un pregiudicato cerignolano di 52 anni. Lo stesso, sorpreso mentre tentava di forzare un distributore automatico di bevande presente all’interno dell’ospedale civile “G. Tatarella” non esitava ad aggredire, con calci e pugni, le guardie giurate in servizio di vigilanza notturna al nosocomio che lo avevano colto sul fatto. I militari della Sezione Radiomobile, prontamente intervenuti, bloccavano l’uomo anche con ausilio delle guardie giurate e lo conducevano negli uffici della Compagnia Carabinieri di Cerignola per gli accertamenti di rito, all’esito dei quali lo deferivano in stato di libertà alla Procura di Foggia.

Sempre a Cerignola i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto per “riciclaggio in concorso”, di un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Celano (AQ) e regolare sul territorio nazionale. Lo stesso, unitamente ad altro soggetto, riuscito a dileguarsi, veniva sorpreso in località “Tressanti” intento a cannibalizzare un’autovettura BMW X6 provento di furto perpetrato in data 24.08.2021 in Foggia. I due alla vista dei militari si davano alla fuga attraverso i campi. Di essi uno veniva bloccato dopo breve inseguimento e reso inerme, mentre il complice riusciva a dileguarsi. Arrestato associato casa circondariale di Foggia. Sequestrati attrezzi utilizzati per l’illecita attività, mentre scocca veicolo restituita avente diritto. Al termine dell’udienza di convalida, arresto confermato e disposta permanenza in carcere