SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER I CENTRI ESTIVI DEL TERZO SETTORE PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, il Dirigente Area II Francesco Rizzitelli, rendono noto il seguente

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER I CENTRI ESTIVI DEL TERZO SETTORE PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO A – AZIONE 2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147. (Decreto “Sostegni-bis” DL 25 maggio 2021 n. 73 e Deliberazione di Giunta Comunale 06 agosto 2021, n. 147).

È indetto un avviso pubblico per invitare gli ETS (anche in forma singola) e gli enti ecclesiastici (tra cui oratori, Parrocchie, ecc.) che hanno attivato (o intendono farlo) Centri Estivi per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, a presentare richiesta per accedere alle misure di sostegno economico volte a riconoscere la funziona educativa e di sostegno alla genitorialità delle attività svolte ma anche l’alta valenza sociale di percorsi di socializzazione pensati in una logica di “condivisione ed integrazione” tra minori normodotati e minori diversamente abili;

Le domande di contributo dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Severo attraverso il modulo predisposto pubblicato sul sito istituzionale del Comune o da ritirare presso l’Ufficio di Servizio Sociale e inviare tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, entro le ore 12.00 del 6.10.2021. Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 5.000,00, per un numero di partecipanti minimo pari a 15, ridotto a 10 nel caso di presenza di minori diversamente abili (intesi come numero medio relativo all’intero periodo). Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Mascolo, istruttore amministrativo dei servizi sociali. Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it

Ad ogni modo le necessarie informazioni sono contenute nella locandina.

SAN SEVERO, 2 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo