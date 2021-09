SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, il Dirigente Area II Francesco Rizzitelli, rendono noto il seguente

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO B DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147. (Decreto “Sostegni-bis” DL 25 maggio 2021 n. 73 e Deliberazione di Giunta Comunale 06 agosto 2021, n. 147).

È indetto un avviso pubblico per invitare i soggetti privati (strutture socio-educative autorizzate in base al Reg. 4/2007 e ss.mm.ii.) che hanno attivato (o intendono farlo) i Centri Estivi, nei mesi da luglio a settembre 2021, per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, a presentare richiesta per accedere alle misure di sostegno economico volte a riconoscere e sostenere l’importante funzione sociale ed educativa svolta degli stessi, nonché la capacità di rappresentare un importante strumento di conciliazione dei tempi “vita-lavoro” per le famiglie.

Soggetti interessati: Strutture socio-educative autorizzate in base al Reg. 4/2007 e ss.mm.ii. che gestiscono centri estivi privati per i minori residenti di età compresa fra 3 e 17 anni, che sono in possesso dei requisiti dell’avviso. Le domande di contributo dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Severo attraverso il modulo predisposto pubblicato sul sito istituzionale del Comune o da ritirare presso l’Ufficio di Servizio Sociale e inviare tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, entro le ore 12.00 del 6.10.2021.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 2.500,00, per un numero di partecipanti minimo pari a 15, ridotto a 10 nel caso di presenza di minori diversamente abili (intesi come numero medio relativo all’intero periodo). Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Mascolo, istruttore amministrativo dei servizi sociali. Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it;

Ad ogni modo le necessarie informazioni sono contenute nella locandina.

SAN SEVERO, 2 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo