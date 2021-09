SAN MARCO IN LAMIS – SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI SI ALLONTANA DALLA PROPRIA ABITAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE. RINTRACCIATO E ARRESTATO DAI CARABINIERI

SAN MARCO IN LAMIS

SOTTOPOSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI SI ALLONTANAVA DALLA PROPRIA ABITAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE.

RINTRACCIATO E ARRESTATO DAI CARABINIERI



I Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, coordinati dal Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo, durante un servizio di controllo delle prescrizioni alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, constatavano che I. A., sul quale già pendeva una ordinanza del Tribunale di Foggia che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari da eseguirsi presso il luogo di residenza, violava la prescrizione irrogata dall’Autorità Giudiziaria. Il soggetto si rendeva irreperibile alle forze dell’ordine allontanandosi dalla propria abitazione, privo di giustificazioni e senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.

Attivate prontamente le ricerche, i militari dell’Arma lo intercettavano, bloccavano e lo dichiaravano in arresto in flagranza di reato.

L’arrestato infatti, violando l’Ordinanza del Tribunale, evadeva dalla propria abitazione, e veniva trovato in giro per il paese mentre faceva uso di alcool e consumava pasti accompagnandosi ad altro noto pregiudicato del posto. Già nel luglio precedente, il soggetto veniva arrestato per evasione. Nuovamente dichiarato in arresto dei militari dell’Arma per la reiterata condotta, dopo le procedure di rito, veniva raggiunto ancora una volta da provvedimento restrittivo della libertà personale individuato, per l’appunto, nel ripristino della detenzione domiciliare come deciso a seguito dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Foggia.