APRICENA – GIORNATA STORICA: 2 MILIONI DI EURO PER RIFARE LE STRADE RURALI. DOPO 6 ANNI DI BATTAGLIA, ABBIAMO AVUTO RAGIONE

GIORNATA STORICA: 2 MILIONI DI EURO PER RIFARE LE STRADE RURALI.

DOPO 6 ANNI DI BATTAGLIA, ABBIAMO AVUTO RAGIONE.

Carissimi,

oggi sono particolarmente felice. Finalmente, dopo 6 anni, la Regione Puglia riconosce di aver commesso un errore e concede al Comune di Apricena 2 Milioni di Euro per rifare decine di chilometri di strade di campagna.

Nel 2015 candidammo ad un bando regionale 4 progetti esecutivi per migliore le nostre strade rurali, che vivono in uno stato disastroso. Lo abbiamo fatto per i nostri agricoltori.

Inspiegabilmente ci esclusero dal bando.

Con la caparbietà che ci contraddistingue, forti delle nostre ragioni e dei sacrifici che facciamo ogni giorno per migliorare la nostra città, abbiamo deciso di ricorrere al TAR. Come dico sempre, la giustizia è lunga, bisogna avere pazienza, ma la verità viene sempre a galla.

Dopo 6 anni abbiamo avuto ragione. Abbiamo già preparato i pacchi dei progetti esecutivi che saranno consegnati a Bari lunedì mattina. Nell’arco di pochi mesi inizieremo questo ennesimo grande lavoro per la nostra città, per i nostri agricoltori, per la nostra storia-identitaria fatta di molte famiglie e aziende che da generazioni coltivano la terra e che per noi rappresentano l’orgoglio della nostra città.

Un sincero ringraziamento all’attuale Assessore Regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia e il nostro Consigliere Regionale Paolo Dell’Erba per l’impegno e la sensibilità dimostrata.

IL SINDACO di Apricena

Ing. Antonio Potenza