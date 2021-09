MARGHERITA DI SAVOIA – IL MILITE IGNOTO È UFFICIALMENTE CITTADINO DI MARGHERITA DI SAVOIA: LE EMOZIONI DI UNA GIORNATA SPECIALE

IL MILITE IGNOTO È UFFICIALMENTE

CITTADINO DI MARGHERITA DI SAVOIA:

LE EMOZIONI DI UNA GIORNATA SPECIALE

Si è aperta con la resa degli onori ai Caduti e l’inaugurazione di una targa la giornata dedicata al centenario della traslazione della Salma del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, organizzata dal comune di Margherita di Savoia in sinergia con il Comando Militare Esercito (CME) Puglia.

Il Sindaco, Avv. Bernardo Lodispoto e il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, nonché cittadino onorario di Margherita di Savoia, assieme al Prefetto di Barletta-Andria-Trani Dott. Maurizio Valiante hanno scoperto la targa assieme alla presenza di autorità civili, militari e di una rappresentanza di studenti appartenenti a istituti scolastici locali.

I cittadini intervenuti hanno potuto visitare un’esposizione di mezzi e equipaggiamenti in dotazione alla Brigata “Pinerolo” tra cui il Veicolo Blindato Medio “Freccia”, il Veicolo Tattico Medio Multiruolo “Orso”, il Veicolo Tattico Leggero “Lince” anche nella versione ambulanza, droni e l’equipaggiamento del “Soldato Sicuro” in dotazione agli uomini della Brigata pugliese.

La conferenza intitolata “Storia del Milite Ignoto”, tenuta presso la Casa Comunale dal prof. Nicola Neri, docente di Storia dei Conflitti Internazionali dell’Università “Aldo Moro” di Bari e dal Tenente Colonnello Mauro Lastella, del CME “Puglia”, e la realizzazione di una mostra storica contenente cimeli, uniformi, elmetti d’epoca e stampe, hanno contribuito a ricostruire il contesto storico della Grande Guerra.

Ad arricchire l’esposizione storica, una collezione esclusiva di trentasei cartoline litografiche, nate da bozzetti che Tommaso Cascella realizzò traendo ispirazione dalla sua esperienza di corrispondente di guerra per la rivista “La Grande Illustrazione” diretta dal padre Basilio Cascella. Le cartoline, frutto di un percorso di diretta e personale testimonianza dei fatti che sconvolsero l’Europa dal 1914 al 1918, riproducono scene disegnate o dipinte “in diretta” sul fronte delle operazioni belliche.

La mostra è stata allestita dal CME Puglia grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezioni di Bari e dei collezionisti privati, Franco Tria e Piero Violante.

La giornata è proseguita con una rassegna musicale della Banda della Brigata “Pinerolo” che si è esibita proponendo una scaletta di brani tratti dalla tradizione militare, da quella popolare e pop.

L’evento trova collocazione nell’ambito delle manifestazioni commemorative del Centenario dalla traslazione della Salma del Milite ignoto nel sacello dell’Altare della Patria e del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: il soldato senza nome, da oggi, è anche cittadino di Margherita di Savoia.

«È stata una bellissima giornata – ha dichiarato in chiusura il sindaco Bernardo Lodispoto – per la quale ringrazio il Gen. Salvatore Camporeale per la partecipazione, gli uomini e le donne del Comando Militare Puglia e della Brigata Pinerolo per la preziosa collaborazione, le autorità presenti tra le quali va un particolare ringraziamento al Prefetto di Barletta-Andria-Trani dott. Maurizio Valiante e alle senatrici Licia Ronzulli ed Anna Carmela Minuto, i cittadini salinari che hanno vissuto questa giornata con grande emozione, l’assessore alla cultura Mario Braccia per l’assiduo impegno profuso ed il consiglio comunale che all’unanimità ha concesso la cittadinanza onoraria di Margherita di Savoia al Milite Ignoto, la cui commovente storia testimonia il vincolo di unione, fiducia e vicinanza reciproca fra le Forze Armate ed il popolo italiano».