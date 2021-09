SAN GIOVANNI ROTONDO – Urna Raffaella Carrà arriva da San Pio, portata da Japino. Scoperta lapide davanti Tele Padre Pio che la show girl inaugurò

ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 04 SET – L’urna con le ceneri di Raffaella Carrà è arrivata alle 11 in punto a San Giovanni Rotondo (Foggia), per una ultima visita a San Pio voluta dalla stessa artista. L’ha portata Sergio Japino, il coreografo e regista compagno di una vita di Raffaella, apparso visibilmente commosso.

Ad accogliere l’urna, il direttore di Tele Radio Padre Pio, Stefano Campanella e Fra Francesco Di Leo, rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo.

“Ascoltate il mio silenzio”, ha detto Japino subito dopo la cerimonia in cui è stata scoperta una lapide dedicata a Raffaella e posizionata davanti la sede di Tele Padre Pio, che la show girl inaugurò.

“Vogliamo dire grazie a Raffaella per la grande donna che è stata e che noi abbiamo avuto modo di conoscere”, ha detto il direttore Campanella, ricordando che “Raffaella nel 2001 ha inaugurato la sede di questa piccola emittente, da allora ha sempre avuto un legame molto forte con noi”. “Vogliamo dire grazie a Raffaella in modo particolare, grazie per la sua umanità e la sua amicizia”, ha aggiunto scoprendo la lapide in memoria. (ANSA).