SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DI LINO ANNOLFI, PER DECENNI ALLENATORE DI BASKET A LUCERA E SAN SEVERO

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, della sua bellissima famiglia e di tanti, tantissimi amici, LINO ANNOLFI. Oltre che un caro amico, Lino, detto affettuosamente IL DOTTORE da sempre, è stato per alcuni decenni allenatore di basket, una di quelle persone che ha fatto innamorare del nostro decine e decine di ragazzi e ragazze. Preparato, serio, disponibile, grande appassionato, stimato ovunque ha svolto con notevoli risultati sportivi la sua avventura sui campi. È legato soprattutto a Lucera, ha allenato a lungo la Samurai, con grandi uomini e giocatori e qui ci piace ricordare la figura del presidente storico di Lucera, il numero uno svevo l’avvocato Franco Colucci.

Lino ha guidato anche il mondo femminile di San Severo, allenando le nostre ragazze anche in serie C. Quasi un pioniere, un pioniere innamorato della pallacanestro. Se la memoria ed i ricordi non mi tradiscono lo ricordo allievo di un maestro della pallacanestro come Aldo Lacci. Ovviamente aveva anche giocato, lo ricordo in un club come L’ENAL BRACCIANTI e con il G. S. San Bernardino.

Lascia un vuoto in noi. Era una persona perbene, molto perbene. Stimato da tutti come detto. Ci mancherai Lino.

Alla famiglia un pensiero affettuoso e le mie condoglianze, anche nella qualità di Fiduciario Comunale del CONI di San Severo e di presidente provinciale dell’A.N.S.Me.S, Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo della provincia di Foggia.

Lo ricordiamo anche con le parole di Antonio Milone, una delle bandiere della pallacanestro sanseverese che ringrazio per le foto ed il prezioso aiuto.

Michele Princigallo

Fiduciario Comunale del CONI di San Severo e di presidente provinciale dell’A.N.S.Me.S, Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo della provincia di Foggia

Tre momenti fondamentali per ricordare un grande e fraterno amico con cui ho condiviso buona parte della mia vita..Ciao “Dottore” Lino carissimo,adesso sei in panchina ad allenare gli Angeli…..Totonno”Mc Millon” Milone