SAN SEVERO – PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI GARA PER IL PROGETTO DI “Efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Media Statale ‘Petrarca – Padre Pio’ – Plesso di via San Rocco”

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO DI GARA PER IL PROGETTO DI “Efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Media Statale ‘Petrarca – Padre Pio’ – Plesso di via San Rocco”.



Il Comune di San Severo informa che è stato pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE il Bando di gara – CUP J77D18000190006 – CIG 8886479A73 avente ad oggetto: PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – annualità 2019 – Risorse MIUR 320 M – DM 71/2020. Progetto di “Efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Media Statale ‘Petrarca – Padre Pio’ – Plesso di via San Rocco in località San Severo (Foggia)”.



STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Severo (FG), P.zza Municipio Pal. Celestini – CAP 71016 – Tel. 0882.339111 – www.comune.san-severo.fg.it.



Importo progetto € 1.322.758,25. Importo a base d’asta € 1.080.444,79, oltre IVA, di cui € 8.503,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: al massimo ribasso. SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta su https://comunesansevero.traspare.com<https://comunesansevero.traspare.com/> Scadenza offerte: 21.09.2021 ore 12:00.



ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.san-severo.fg.it e sulla piattaforma TRASPARE. Il RUP ing. Concetta Zuccarino.







SAN SEVERO, 4 settembre 2021



l’Addetto Stampa



dott. Michele Princigallo