VIESTE, DOTE SCOLASTICA. CONTRIBUTI ECONOMCI PER 200 FAMIGLIE BISOGNOSE. IL PEROVVEDIMENTO DELL’ASSESSORA STARACE

Dote scolastica agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Vieste. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per volontà dell’assessorato alla Pubblica Istruzone guidato dall’assessora Graziamaria Starace. Saranno erogati contributi economici a favore di 200 famiglie residenti nel comune di Vieste che abbiano figli iscritti e frequentanti le scuole primarie e secondarie, il cui limite massimo dell’indicatore di situazione economica equivlente (ISEE), non sia superiore a 6.500,00 euro, ai fini dell’ammissibilità al beneficio.Detti contributi economici hanno come finalità la parziale copertura delle spese che i genitori degli studenti dovranno sostenere nell’anno scolastico 2021/22, per l’acquisto di materiale scolastico (libri di testo, quaderni e cancelleria, mobilità e trasporto, acquisto di divise e abbigliamento sportivo, e qualunque altro presidio utile a garantire la frequenza scolastica);

L’importo stabilito per ciascun beneficiario è il seguente:

70 euro per nuclei familiari con un figlio iscritto;

100 euro per nuclei familiari con due figli iscritti;

130 euro (tre figli);

160 euro (quattro figli);

190 euro (cinque figli)