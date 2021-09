Covid: in Puglia 156 casi e nessun morto. I ricoverati sono 226 e 20 sono in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 05 SET – Sono 156 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia su 13.262 test giornalieri eseguiti con una incidenza dell’1,17%. Non c’è stata nessuna vittima.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 37; Bat, 51; Brindisi, 7; Foggia,15; Lecce, 43; Taranto, 4.

Le persone attualmente positive sono 4.318, quelle ricoverate in area non critica sono 226, e 20 sono in terapia intensiva.

(ANSA).