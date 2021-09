CERIGNOLA – FURTO AGGRAVATO  DI PNEUMATICI , ARRESTATO UN 40ENNE

Nella notte dello scorso primo settembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, traeva in arresto M.C. 40enne cerignolano, per furto aggravato di pneumatici.

In particolare, gli Agenti in servizio di volante, nel transitare in via Foligno, sorprendevano un uomo, a loro già noto, intento a smontare la ruota anteriore di un’autovettura di grossa cilindrata. La stessa già mancante di tre pneumatici, si presentava sollevata da terra per mezzo di un crick e due sostegni di legno.

Nei pressi del luogo ove stava avvenendo lo smontaggio, era presente un’altra autovettura, con le chiavi già inserite nel blocco di accensione, con il portellone aperto, al cui interno vi erano i tre pneumatici già smontati.

Alla luce di quanto scoperto, gli Agenti procedevano oltre al sequestro della autovettura utilizzata per il trasporto e degli attrezzi per lo smontaggio, all’arresto in flagranza di M.C. e alla restituzione dei pneumatici al proprietario del veicolo.

In sede di udienza di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria disponeva la scarcerazione dell’arrestato e la contestuale applicazione della misura cautelare della presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.