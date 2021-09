Covid: 122 i nuovi casi in Puglia e due vittime. Le persone ricoverate sono 228 e 22 quelle in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 06 SET – Sono 122 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 7.946 test giornalieri registrati, con una incidenza dell’1,5%. Le persone morte sono due.

la provincia con il maggior numero di nuovi casi è quella di Lecce (70), segue Foggia con 35, Bari con 10, la Bat con 2, uno a Taranto, mentre nessun caso è stato registrato a Brindisi.

Le persone attualmente positive sono 4.297, quelle ricoverate in area non critica sono 228 mentre sono 22 le persone in terapia intensiva, due in più di ieri. Complessivamente le persone morte dall’inizio della pandemia sono 6.724 (ANSA).