MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER MERCOLEDì 8 SETTEMBRE ALLE ORE 17.00

Per mercoledì 8 settembre con inizio alle ore 17.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria ed in prima e unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia ai sensi degli artt. 4 e 7 bis della L.R. n. 14/2009 s.m.i. c.d. “Piano Casa”. Approvazione proposta progettuale e schema di convenzione urbanistica preordinata al rilascio di permesso di costruire convenzionato a termine art. 28 bis DPR 380/2001 s.m.i. e adozione P.U.E. ai sensi L.R. 20/2021. Soggetto attuatore I.F.E. srl. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19.08.2021 – Approvazione V Variazione di Bilancio finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.lgs 267/2000. Approvazione Regolamento Videosorveglianza. Approvazione e variazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Programma Triennale del Fabbisogno del Personale (D.G. 70/2021). Abolizione “Tampon tax” – IVA 22% sui prodotti igienico sanitari femminili. Determinazioni.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.