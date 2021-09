SAN MARCO LA CATOLA – LEGA NAVALE DI ISCHITELLA: DOMENICA 12 SETTEMBRE L’EVENTO “UNA BARCA DEI DESIDERI”

Dopo il progetto “Diecimila vele contro la violenza sulle donne”, svolto in prima estate, ancora un’iniziativa a sfondo sociale da parte della Lega Navale di Ischitella: “Una barca dei desideri”. Domenica 12 settembre, Il sodalizio nautico metterà a disposizione degli ospiti di “Casa della vita brecciolosa”, struttura socio-sanitaria per il recupero di persone con problematiche psico-sociali con sede a San Marco la Catola, alcune barche dei soci per una uscita in mare, offrendo così una valida opportunità di miglioramento emotivo, psicologico ed esperienziale. Anche in questa circostanza la manifestazione usufruirà del patrocinio di Uria Pro-loco di Ischitella, alla quale porge un cordiale ringraziamento il Presidente della Lega Navale Massimo Di Giuseppe.