SAN SEVERO – PROROGATA AL 24 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022

PROROGATA AL 24 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022

Si comunica alla gentile utenza che sono stati prorogati ulteriormente i termini per la presentazione delle istanze di contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.

Con Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Sezione Istruzione ed Università n. 95 del 30/08/2021 è stata prevista la riapertura dei termini per la richiesta del beneficio a partire dalle ore 12.00 del 6 settembre fino alle ore 14.00 del 24 settembre 2021.

Si ricorda che le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2021/2022.

Si fa, altresì, presente, che l’attestazione di avvenuta iscrizione al portale della Regione Puglia – unitamente agli scontrini/fatture in originale – potranno essere consegnati agli Uffici della Pubblica Istruzione, siti in Piazza Municipio, dal 4 ottobre al 5 novembre 2021 nelle seguenti giornate:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

La mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà il previsto beneficio.

SAN SEVERO, 6 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo