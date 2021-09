SAN SEVERO – TORNA IN PRESENZA IN SALA CONSILIARE IL CONSIGLIO COMUNALE: IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 10 SETTEMBRE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale, ha convocato il Consiglio Comunale, PRESSO LA SALA CONSILIARE LUIGI ALLEGATO DI PALAZZO CELESTINI – RESIDENZA MUNICIPALE – in prima convocazione, per le ore 10,00 di venerdì 10 settembre 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di lunedì 13 settembre 2021, per la trattazione dei seguenti accapi:

1. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2021/2023 (artt. 193 e 175, comma 8, D.lgs n. 267/2000);

3. Cod. BA136 – SS 16 “Adriatica” – Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia – Progetto definitivo – Determinazioni ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 383/1994;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.l.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.107 del 4 maggio 2021 del Giudice di Pace di San Severo;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.L.vo n.267 del 2000 – Sentenza n.378 del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Foggia.

Disposizioni per la tenuta del Consiglio comunale in presenza nella Sala consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città.

Si specifica che l’accesso al pubblico nella Sala Consiliare Luigi Allegato sarà consentito fino ad un limite massimo di 20 persone solo previa esibizione del “green pass” o di certificazione sanitaria attestante l’effettuazione del tampone entro le 48 ore antecedenti la data di svolgimento della seduta. Sarà, altresì, obbligatorio indossare mascherina facciale per tutta la durata dei lavori consiliari e rispettare il distanziamento sociale.

SAN SEVERO, 6 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo