Vieste in Love allunga l’estate pugliese

È iniziata in grande stile la seconda edizione della Vieste in Love, la kermesse a tema amore che fino a domenica 12 settembre renderà il paese di Cristalda e Pizzomunno un piccolo grande universo di cuori e di romanticismo, volano di un sentimento profondo verso il territorio e l’ambiente, le persone e gli animali, l’arte, il territorio, la cultura e la musica.

Nello scenario d’eccezione di Marina Piccola, è stata inaugurata l’installazione luminosa “Man” di Amanda Parer, ispirata al celebre “Pensatore” di Rodin. Una mastodontica figura intenta a una profonda riflessione. Chiaro il messaggio degli organizzatori: dinanzi alle problematiche e alle contraddizioni di una vita che rischia di perdersi il senso più profondo delle cose, il pensiero è quasi un’àncora di salvezza. E se questo vale in generale, a maggior ragione spicca quando sale sul palcoscenico il sentimento dell’amore.

La kermesse, fortemente voluta dal Comune di Vieste e organizzata dalla società Studio360 di Molfetta, proseguirà in questi giorni con una serie di appuntamenti imperdibili. “Vieste in Love è uno dei progetti più importanti dell’estate – spiega il sindaco Giuseppe Nobiletti – un ciclo di eventi a cui teniamo molto perché allunga la nostra stagione, attira tantissimi turisti da tutto il mondo e rende protagonisti i viestani. Sarà una settimana ricca di iniziative e sorprese. Da vivere con pienezza e intensità”.

Per gli eventi, si inizia con Vanni Oddera, motociclista acrobatico che trasporterà fino alle vette più alte l’amore per lo sport, ma uno sport inteso come strumento di straordinaria integrazione sociale, visto che tra le varie esibizioni ce ne saranno anche alcune di mototerapia.

Il 7 settembre è in programma una giornata interamente dedicata al mondo dei cani. Vieste, notoriamente città pet friendly, ospiterà ore di grande partecipazione e coinvolgimento degli amanti dei cani. In compagnia di Edoardo Stoppa, ecco momenti di agility dog, obedience, rally obedience. E i “giochi di zampa”, che vedranno per protagonisti proprio gli animali.

Mercoledì 8 settembre, toccherà a Vieste en Rose, rassegna enogastronomica che trasformerà il centro storico in una straordinaria vetrina per i vini rosati pugliesi. Tra degustazioni ed altre esperienze culturali e musicali, una serata di grande magia. La magia sarà anche il filo conduttore degli eventi in programma il 9 settembre. Con “Wonderland” il quartiere ottocentesco di Vieste sarà il regno incantato e incantevole di attività dedicate ai bambini, ma anche ai grandi. La serata si chiude con lo show di Danilo Audiello, uno dei più importanti maghi al mondo.

E se il 10 settembre avrà grande spazio la musica con il Vieste Music Festival, dedicato ai talenti del territorio, e Terrazze sonore, con un’orchestra diffusa sui balconi del centro storico, gran finale con gli eventi dell’11 e 12 settembre. Sabato sarà la volta del Festival internazionale del tango argentino, con Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto, tra i tangheri più apprezzati al mondo, che si esibiranno a Marina piccola. Domenica, nella stessa location, farà ridere e sorridere la performance della Rimbamband, capace di proporre con la consueta verve un’esibizione che fonderà musica, comicità, teatralità.

“Siamo davvero emozionati – conclude l’assessore al Turismo Rossella Falcone – Prendere atto della grande voglia dei turisti e dei viestani di vivere una settimana speciale, ci rende orgogliosi del lavoro fatto in questi anni. Con Studio360 abbiamo ideato un progetto che sia coinvolgimento ma anche alta qualità delle realizzazioni e degli spettacoli. Con Vieste in Love allunghiamo una stagione estiva che per numeri e affluenza è stata da record. Ma noi non ci fermiamo qui”.